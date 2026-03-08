【AFC女子アジアカップ2026】インド女子代表 0−11 日本女子代表（日本時間3月7日／パース・レクタンギュラー・スタジアム）【映像】股抜き突破→弾丸シュート（実際の様子）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のDF山本柚月が、豪快なカットインから衝撃の代表初ゴールを叩き込んだ。圧巻のゴラッソに海外ファンからも絶賛の声が相次いでいる。なでしこジャパンは日本時間3月7日、2大会ぶりの優勝と2027年ワールドカッ