「オープン戦、阪神２−３巨人」（８日、甲子園球場）阪神の嶋村が甲子園初本塁打を放った。３点を追う八回、１死から巨人のルーキー・田和の変化球を完璧に捉えた。打球は弾丸ライナーで右翼席につきささるソロアーチとなった。嶋村は育成選手ながら、６日のソフトバンク戦（甲子園）でスタメンマスクをかぶり３安打。守っても好リードが光り、完封勝利に導いた。この日もスタメンで出場し、バットで見せた。支配下登録へ