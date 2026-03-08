アイドルグループ「ＳＫＥ４８」の伊藤実希（２３）が８日、「名古屋ウィメンズマラソン２０２６」に出場し、３時間５８分１１秒の好タイムで完走。「目標であるサブ４（４時間未満での完走）が達成できてめちゃくちゃうれしいです！」と喜びを爆発させた。伊藤がフルマラソンに挑戦するのは２０２４年の東京マラソンに続いて２回目。この日は最大約７メートルの向かい風が吹きつけるタフなコンディションだったが、前回タイム