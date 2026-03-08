元西武の呉念庭、「5番・一塁」で出場■チャイニーズ・タイペイ 5ー4 韓国（8日・東京ドーム）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するチャイニーズ・タイペイは8日、韓国に延長戦の末5-4で勝利し、準々決勝進出への望みをつないだ。元西武でこの日5番で出場した呉念庭（ウー・ネンティン）内野手は、初の韓国戦勝利にベンチで感激の涙を流した。試合は激闘となった。5回には勝ち越したものの、その裏に逆転