1点を追う延長10回で一ゴロ、敗戦後はベンチから動けなかった■チャイニーズ・タイペイ 5ー4 韓国（8日・東京ドーム）韓国は8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組のチャイニーズ・タイペイ戦で延長10回で敗れた。対戦成績は1勝2敗。9日のオーストラリア戦は準々決勝進出をかけた大一番となる。敗戦の責任を抱え込んだ。キム・ヘソン（ドジャース）は1点を追う延長10回1死三塁で、痛恨の一ゴロ。本