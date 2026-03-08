菊池雄星はまるで強化試合のリプレー映像「キレが感じられない」ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で幸先よく開幕2連勝を飾った野球日本代表「侍ジャパン」。しかし、大会連覇を目指す上では、7日の韓国戦（東京ドーム）に先発し、初回にいきなり3失点した左腕・菊池雄星投手（エンゼルス）の調子が気がかりだ。1次ラウンド突破には大きく前進したが、準々決勝以降の先発候補として、別の投手を推す声も