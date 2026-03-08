韓国が再び台湾に足をすくわれた。「2026ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」プールCで1勝2敗となり、ベスト8進出に暗雲が立ち込めている。【話題】「日本と韓国だけ優遇」“球場格差”に怒る台湾3月8日、韓国は東京ドームで行われたWBC1次ラウンドプールC第3戦の台湾戦において、4-5で敗北した。延長戦までもつれ込む接戦だった。タイブレークの末に敗れ、危機を迎えた韓国は、オーストラリア戦にすべてを懸けなければな