「同棲したい」と思ったとき、彼女が同じ気持ちでいたとしても、話の切り出し方によっては、計画が台無しになることもあるようです。そこで今回は、10代から30代の独身女性193名に聞いたアンケートを参考に「『ハァ？そんな理由で同棲を？』と彼女を怒らせる誘い」をご紹介します。【１】「結婚とほぼ同じだと俺は考えている」と婚姻の代わりに同棲を持ちかける「同棲をゴールにする気!?」（20代女性）というように、プロポーズ