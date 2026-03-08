◆大相撲春場所初日（８日、エディオンアリーナ大阪）４場所ぶりに十両に落ちた西２枚目・友風（中村）が東３枚目・大青山（荒汐）に押し倒しで敗れ黒星スタートとなった。「初日ということで別に緊張はなかったです。体は動いていて、いい感じだったのですが、ちょっと我慢が足りなかった」と振り返った。場所前のテレビ番組で結婚と長男の誕生を公表した。「（公表して）変わったということは特にないですけど、たくさんのお