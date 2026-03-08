◆女子プロゴルフツアー開幕戦ダイキンオーキッドレディス最終日（８日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）ツアー２勝の金田久美子（スタンレー電気）が９位で出て４バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの７１で回り、通算９アンダーで９位に入った。トップ１０入りは２３年３月の明治安田生命レディス以来、３年ぶり。「久しぶりにトップ１０に入れた。こんな感じのゴルフしたい」と声を弾ませた。満身創痍