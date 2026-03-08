◆プロレスリング・ノア「ＡＰＥＸＣＯＮＱＵＥＳＴ２０２６ｉｎＹＯＫＯＨＡＭＡ」（８日、横浜武道館）プロレスリング・ノアは８日、横浜武道館で「ＡＰＥＸＣＯＮＱＵＥＳＴ２０２６ｉｎＹＯＫＯＨＡＭＡ」を開催した。第３試合のタッグマッチで丸藤正道が新人の鶴屋浩斗と組んで「ロス・トランキーロス・デ・ハポン」（Ｌ・Ｔ・Ｊ）アンヘル・レイエス、ＲＹＵＳＥＩと初対決した。内藤哲也とＢＵＳＨＩ