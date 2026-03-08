あなたはマウンティングをしてくる人物に、振り回されてしまった経験はありませんか？きっと「もう疲れた……」とため息をついたことのある女性は、想像以上に多いはずです。◆義母のマウントに気を遣う日々豊田美穂さん（仮名・33歳）も、まさにそんな一人でした。結婚して3年、夫の寛也さん（仮名・35歳）との生活は順調なはずが、一人暮らしの義母（68歳）の微妙なマウントに、常に気を遣う日々を送っていました。「『う