◇第6回WBC1次ラウンドC組台湾5―4韓国（2026年3月8日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組は8日、韓国―台湾が行われ、台湾は延長10回タイブレークの末、5―4で勝利。台湾は通算2勝2敗とし、準々決勝進出へ可能性を残した。3度のリードを追いつかれ、タイブレークにもつれ込んだ10回だった。無死二塁から始まる場面で、二塁走者ギリギラウの代走・陳傑憲（チン・ケツケン）が送られた。主将