2月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子銅メダリスト・佐藤駿（22＝エームサービス・明大）と同男子代表の三浦佳生（20＝オリエンタルバイオ・明大）が8日までにインスタグラムに共同投稿。7日に東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの日本―韓国戦を観戦したことを報告した。佐藤は「3年前と今年」と短くつづり、侍ジャパンのユニホームを着込んでポーズを決める2人