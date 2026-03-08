日本バスケットボール協会(JBA)は8日、『FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント』に臨む女子日本代表12名を発表しました。コーリー・ゲインズヘッドコーチ(HC)率いる女子日本代表には、最年長36歳の郄田真希選手から最年少20歳の田中こころ選手まで12名が登録。キャプテンは宮澤夕貴選手が務めます。11日よりトルコ・イスタンブールで開幕する今大会で、日本はオーストラリア、カナダ、トルコ、ハン