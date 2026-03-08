巨人は田中将が低めに集めて打たせて取り、3回を1安打無得点に抑えた。野手では泉口が2点中前打を含む3安打を放ち、好調を維持。阪神は伊原が制球良く4回無失点と好投し、育成捕手の嶋村が右越え本塁打でアピールした。