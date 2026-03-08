◇バドミントン 全英オープン(3日〜8日、アリーナ・バーミンガム)現地7日に行われた女子シングルス準決勝で山口茜選手が敗れ、決勝進出とはなりませんでした。山口選手(世界ランク4位)は中国の王祉怡選手(同2位)と対戦。第1ゲームでは、一時山口選手が8点差をつけられますが、9連続ポイントの反撃で逆転します。しかしその後再びリードを奪われ、このゲームを落としました。山口選手は第2ゲームでも一時8点差をつけられますが、徐