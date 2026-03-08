将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第5局1日目が8日、栃木県大田原市の「ホテル花月」で指されている。控室では永瀬が指した一手を見た立会人の中村修九段（63）が「何が起こったんですか！？見たことのない将棋になっている」とモニターを凝視する場面があった。中村が驚いたのは、永瀬が39手目に指した▲9六同