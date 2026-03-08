◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 8-6 韓国(7日、東京ドーム)韓国戦に先発した菊池雄星投手が試合後、インタビューに応じました。菊池投手は初回、先頭から3連打で先制を許すと、さらに2アウト1、2塁から2点タイムリーツーベースを浴びて計3失点。苦しい立ち上がりとなりましたが、2回、3回は無失点の投球。3回3失点で降板しました。菊池投手は「勝ってよかった」とひとこと。韓国打線については「いい