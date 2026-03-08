酒どころ・伏見の酒粕（さけかす）を入れて2025年1月に発売されたご当地カップ麺「京都伏見酒粕ラーメン」が、全国進出を機に25年秋から商品名を変えて「京都伏見鶏白湯（ぱいたん）ラーメン」になった。「酒粕を使った吟醸感漂うスープ」は変わらないのに、なぜ商品名から「酒粕」が消えたのか…。【写真】男性上司「セで始まってスで終わるものなーんだ？」バイト仲間女性の模範解答に「カッコ良すぎるだろ」「完璧な返