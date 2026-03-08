2026年3月8日、札幌・東警察署は、札幌市東区に住む男(54)を公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕しました。男は、3月8日午前8時半ごろ、札幌市東区の自宅で、警察官に手渡された書類を破き、職務の執行を妨害した疑いがもたれています。警察によりますと、男は泥酔状態で警察官に保護されていました。その後、女性警察官(26)が男を自宅まで送り、保護にあたって作成した書類を手渡したところ、男によって破かれたということです。調べ