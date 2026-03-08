「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ韓国代表４−５台湾代表」（８日、東京ドーム）韓国代表が延長タイブレークの末に逆転負け。２連敗で準決勝進出に向け厳しい状況となった。韓国メディアも、朝鮮日報が「また東京惨事」「なぜ台湾に負けるのが日常になったのか」などの見出しで報じた。東亜日報も「８強進出赤い火」と危機を伝えた。「脱落が確定したわけではないが」として１勝２敗でＣ組４位