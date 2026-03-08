俳優の椎名桔平（61）が7日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。かつて演じた驚きの役を明かした。MCの「極楽とんぼ」加藤浩次から「変わった役やりました？この役なんだ？みたいなのは」と問われ、椎名は「堤幸彦さん（監督作）で、『TRICK』っていうので。役見たら、僕の名前なんですよ」と、人気ドラマ「TRICK2」に椎名桔平役で出演したことがあると語った。台本には「なんか最後、仲間由紀恵