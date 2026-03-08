「女子ゴルフ・ダイキン・オーキッド・レディース・最終日」（８日、琉球ＧＣ＝パー７２）絶大な人気を誇る都玲華（２２）＝大東建託＝は、プロ２シーズン目の初戦を通算２オーバー、３６位で終えた。結果については「初日４オーバーを叩いても予選を通れたのはよかったけど、そこから上を目指したのに」と、最終日の２オーバーを「悔しい」と振り返った。特に「途中からパットのアドレスに違和感が出てきて、流れを悪くし