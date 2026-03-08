「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ平和島」（９日開幕、平和島）小川知行（５３）＝群馬・７９期・Ｂ１＝が前節で重木輝彦（兵庫）が３カドまくりで優勝した３６号機を獲得した。８日のスタート特訓後は「もらったまま行って、起こしとかは若干鈍い感じがするけど、走り出せば悪くないですね。少し伸びる感じがあります」と早くも手応えをつかんでいた。９日の初日を見据えては「このまま伸び型で１走してみます」とキッパ