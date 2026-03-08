◇明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第5節京都0―1岡山（2026年3月8日JFE晴れの国スタジアム）京都が岡山に0―1で敗れて前節で立った西地区首位から陥落した。京都は昨季J1の開幕戦で昇格したばかりの岡山のホームで対戦し、0―2で敗れており、チョウ貴裁（キジェ）監督（57）は「去年は開幕戦で力を発揮できないまま終わった試合になった。岡山さんは粘り強さというか、戦う姿勢を非常に感じるチーム。我々