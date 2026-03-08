名古屋ウィメンズマラソンが8日に行われ、32年ぶりの日本開催となるアジア大会（愛知・名古屋）のマラソン日本代表選考会も兼ねたMGC シリーズ2025-26グレード1大会が全て終了。【マラソン歴代ランキング10傑】男子の日本記録は大迫傑の2時間04分55秒、矢田みくにが初マラソン歴代最高女子は佐藤早也伽（31、積水化学）が名古屋ウィメンズで日本人トップの2位でフィニッシュし、1日の東京マラソンで日本人トップとなった細田あい（