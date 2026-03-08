読売テレビの朝の新番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』（3月30日スタート、月〜金前5：00※関西ローカル）の出演者たちが、このほど大阪・京橋で「街頭演説」を行い、番組をアピールした。【動画】読売テレビ朝の新番組知名度アップへ「街頭演説」同局が制作する朝の情報番組として、16年ぶりの新番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』が始まる。メインMCは、西山耕平アナ（月〜金）、林マオアナ（月〜水）、中村