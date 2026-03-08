オリックス戦に先発し好投したソフトバンクのスチュワート＝京セラドームソフトバンクは先発のスチュワートが制球良く投げ、5回2安打無失点。外野などで定位置を狙う正木は代打でフェンス直撃の二塁打。オリックスは先発枠入りを目指す寺西が4回2安打1失点。落ちる球が効果的で7三振を奪った。