企業規模が大きいほど、男女の月額の賃金格差が広がる傾向にあることが8日分かった。大企業では、若手で数万円の差が、ベテランになると20万円弱に開くなど勤続年数や昇進に伴う賃金の上昇幅が大きいことが影響している。8日は女性の権利向上を目指す「国際女性デー」。格差解消に向け、男性の育児休業取得を進めるなど、女性が働き続け、キャリアアップできる環境づくりが求められている。厚生労働省の2024年の賃金構造基本統