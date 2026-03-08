俳優のシン・ハギュン、イ・ジョンハが共演する韓国ドラマ『監査します』（全12話）が、あす9日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。（毎週月曜 後2：00〜、毎週金曜 後9：00〜 ※各日2話連続放送）【場面ショット】『ムービング』イ・ジョンハがスーツ姿で新入社員役同作は、正反対な2人がタッグを組み、次々と不正を暴いていくオフィス捜査ドラマ。冷血で“監査の神”と呼ばれる監査チームのチーム長シン・チャイル