演歌歌手の杜このみさん（36）が2026年2月28日、自身のインスタグラムを更新。夫の大相撲・高安（36）との夫婦ショットを披露した。「いつ、どこにいても家族はひとつ」杜さんは、「今日は夫のお誕生日です」といい、着物姿での夫婦2ショットを投稿した。また、「間も無く始まる三月場所に向けて、大阪で稽古に励む夫と毎年一緒にお誕生日を家族で過ごす事が出来ないのが寂しいですが、いつ、どこにいても家族はひとつ」とつづり