中国国家外貨管理局。（北京＝新華社記者／劉開雄）【新華社北京3月8日】中国国家外貨管理局が7日に発表した2月末時点の外貨準備高は3兆4278億ドル（1ドル＝約158円）で、前月末比で287億ドル（0.9％）増加した。同局によると、2月は主要通貨に対するドルの強さを示すドル指数が上昇し、世界の主要金融資産価格が上下した。為替レートや資産価格の変動などが総合的に作用し、外貨準備高を押し上げたという。