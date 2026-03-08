◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ・東Ｂ▽第５節福島―長野（８日・とうほう・みんなのスタジアム）福島ＦＷ三浦知良は、ホーム開幕戦の長野戦で、２点リードの後半アディショナル３分から途中出場した。カズはわずか１分ほどの出場でボールタッチはなかったが、出場直後のファーストプレーで相手ＤＦのクリアをブロックしようとスライディングを試みると、スタンドは沸いた。チームはホーム開幕戦で４―２と勝利し、今季