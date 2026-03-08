中国人民銀行の本部ビル。（北京＝新華社記者／彭子洋）【新華社北京3月8日】中国人民銀行（中央銀行）は7日、2月末時点で保有する金準備が7422万オンスで、前月末から3万オンス増えたと明らかにした。人民銀の金準備積み増しは2024年11月から16カ月続いた。