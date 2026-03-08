ＪＲＡの横山典弘騎手（５８）が８日、中山９Ｒを１番人気のマイユニバース（牡４歳）に騎乗して勝ち、ＪＲＡ通算３０００勝を達成した。武豊に続き史上２人目。横山典はレース後に行われたセレモニーのインタビューで「今年で４１年目。（１９８６年３月に）この中山でデビューさせてもらって、あれから４１年たったと思うとアッという間でした。（３０００勝は）すごい数字だろうけど、ずっとやってきて、コツコツと積み上げ