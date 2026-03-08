【北京＝吉永亜希子】中国の王毅（ワンイー）外相（共産党政治局員）は８日、北京で開会中の全国人民代表大会（全人代＝国会）に合わせて記者会見し、台湾有事を巡る高市首相の国会答弁に関して「台湾問題は中国の内政だ。日本はどのような資格があって干渉するのか」と改めて批判した。王氏は約１時間半の記者会見で、国内外の記者からの２１の質問に答えた。今後の日中関係については、「日本の選択にかかっている。日本は