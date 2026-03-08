「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ韓国代表４−５台湾代表」（８日、東京ドーム）負けられない一戦で韓国代表が今大会６本目の本塁打を放つも、延長タイブレークの末に逆転負け。球場を埋め尽くした台湾ファンの地鳴りのような大声援に飲み込まれた。タイブレークに持ち込んだ延長十回、野選からピンチを広げてしまいスクイズで決勝点を奪われてしまった。その裏、１死三塁からキム・ヘソンの一ゴロ