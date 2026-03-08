きょう（8日）行われた名古屋ウィメンズマラソンで、天満屋の前田穂南選手は21位に終わり、来年秋に開催されるロス五輪代表選考会＝MGCの出場権獲得はなりませんでした。 女子マラソン日本記録保持者の前田穂南選手。故障からの復帰2戦目となる半年ぶりのフルマラソンに挑みました。 強風が吹き荒れる厳しいコンディションの中、レース序盤は先頭集団に食らいつきます。しかし腹痛を抱えていた前田選手は19キロ付近、徐々