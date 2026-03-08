（嘉義中央社）南部・嘉義県で開催中の台湾ランタンフェスティバル（台湾灯会）で7日夜、「TEAM TAIWAN大パレード」が行われ、数十万人の来場者が次々と繰り広げられるパフォーマンスの隊列を楽しんだ。トリを飾った青森ねぶたにはあちこちから歓声が上がった。パレードの開始前には、台湾製ドローン1000機による光のショーが行われた。ショーは5日開幕したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に合わせ、野球をテーマにした