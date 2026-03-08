V・ファーレン長崎は３月８日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第５節でガンバ大阪と敵地で対戦。マテウス・ジェズスの圧巻２ゴールで逆転に成功した。長崎は13分に先制を許す展開も、昨季のJ２最優秀選手が魅せる。M・ジェズスは21分、ペナルティエリア手前中央からの直接FKで、壁の間を抜けるグラウンダーのシュートを決めて、２試合連続ゴールで同点とする。さらに、その６分後にはショートカウンターから、左足の豪