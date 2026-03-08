“K-POP界のレジェンド”と呼ばれるガールズグループ2NE1に軋轢が生じた。パク・ボムがメンバーであるパク・サンダラを“狙い撃ち”した投稿を再びアップし、波紋を広げているのだ。【写真】2NE1メンバーも…「整形マスク」を告白した韓国スターパク・ボムは3月5日、自身のインスタグラムに「To. 国民の皆さんに書く手紙…」と題した文章を掲載した。添えられた写真は、同月3日に一度投稿され、その後削除されていた直筆の手紙であ