ガンバ大阪は３月８日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第５節でV・ファーレン長崎とホームで対戦している。G大阪は13分に先制する。イッサム・ジェバリのスルーパスに反応したデニス・ヒュメットが、丁寧なコントロールから右足のシュートをゴール左に流し込んだ。 ３節のファジアーノ岡山戦、４節の清水エスパルス戦でも１得点を挙げていた29歳のスウェーデン人アタッカーは、これで３戦連発。絶好調だ。構成●