女子プロレスのスターダムは8日、後楽園ホールで「シンデレラトーナメント2026」を行った。同2回戦が行われ、天咲光由が飯田沙耶を下し、準々決勝進出を果たした。天咲は新人時代から世話になった飯田と対戦。パワーに勝る飯田に天咲はDDTなで切れのある技で対抗する。飯田はラリアットやリストクラッチ式飛龍裸絞めで追い込む。何とかしのいだ天咲はDDTで切り返し、天橋立（丸め込み）で3カウントを奪った。飯田超えを果た