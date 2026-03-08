お笑いコンビ「エバース」の町田和樹（33）が、7日放送のフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。先輩芸人との会食よりも夜の街での“遊び”を優先させたことを暴露される場面があった。「オズワルド」伊藤俊介が町田について「女の子に目がない」と言及。北海道でのライブ出演後に町田と食事の約束をしていたものの「町田が遅れてきた。聞いたら“ホテル入って、ムラムラしたから風俗に行きました”