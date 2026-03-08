プロゴルファーの金田久美子（36＝スタンレー電気）が8日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。女子ゴルフの今季国内ツアー開幕戦、ダイキン・オーキッド・レディース（沖縄・琉球GC）でトップ10入りしたことを報告した。「ダボボギーだいぶもったいなかったけどパターも惜しいのだらけの四日間だったけどひっさしぶりのトップ10でとりあえず開幕戦おおまる○」とつづった。最終日のこの日、4番ロング、5番ミド