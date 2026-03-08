竜巻で倒れた木＝ミシガン州ユニオンシティー/Bill Pugliano/Getty Images（CNN）米中部の各地で5日から6日にかけて激しい嵐が発生し、竜巻によって、少なくとも8人が死亡したほか、建物ががれきの山になるなどの被害が出た。今回の荒天は5日に始まり、7日には大部分でおさまる見込み。7日は、テキサス州中部からミシシッピ川下流域、テネシー州西部、アラバマ州、さらにクリーブランドやピッツバーグを含む五大湖周辺の一部で、ひ