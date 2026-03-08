元・おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）の夫で実業家の“もやしくん”こと矢島昌樹氏が5日、自身のインスタグラムを更新。妻・美奈代との仲むつまじい日常の夫婦ショットや、美奈代が手作りしたスイーツなど多数の写真を披露した。【写真多数】「羨ましいーーーッ」妻・渡辺美奈代との仲むつまじい“夫婦の日常”ショットを披露した矢島昌樹氏矢島氏は「最近の夫婦や奥さまの手作りスイーツ #渡辺