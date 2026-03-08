東京・大田区の国道で8日朝、乗用車など4台が絡む事故があり、1人が死亡、2人が軽いけがをしました。8日午前8時ごろ、大田区仲六郷の第一京浜で「トラックと乗用車とバイクが交通事故」と通報がありました。警視庁によりますと、乗用車がワンボックスカーに追突して、さらに対向車線を走るトラックと衝突したほか、追突されたワンボックスカーも対向車線にはみ出してバイクと衝突しました。この事故で、乗用車を運転していた60代の