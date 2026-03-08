女性アイドルグループ・ひめもすオーケストラの元メンバーで気象予報士の椿野ゆうこ（25）が8日までにインスタグラムを更新。ノースサウンドを退社し、ウェザーマップに所属することを発表し、近影をアップした。椿野は「この度、ノースサウンド退社いたしました。約6年間大変お世話になりました。ありがとうございました」と感謝を伝え「これからは、以前から所属しておりましたウェザーマップに引き続き所属いたします」と発表し